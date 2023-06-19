У Міноборони підтвердили звільнення П’ятихаток на Запоріжжі

Українські війська звільнили село П’ятихатки у Запорізькій області, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«В ході двох тижнів наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках за вказаний період підрозділами ОСУВ «Таврія» було звільнено 8 населених пунктів: Новодарівку, Левадне, Сторожеве, Макарівку, Благодатне, Лобкове, Нескучне, П’ятихатки. В цілому підрозділи на таврійському напрямку просунулися в глибину противника до 7 км. Звільнена на півдні площа складає 113 км2», – написала вона в телеграмі, додавши, що активна робота Сил оборони таврійського напрямку триває.



За словами Маляр, російські війська продовжили минулого тижня наступати на Лимано-Купʼянському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – жодного метра землі на цих напрямках українські сили не втратили.

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Заступниця міністра оборони також додала, що на півдні протягом минулого тижня відбувався наступ на декількох напрямках.

Напередодні зʼявилася інформація, що Збройні сили України деокупували село Пʼятихатки. Про це повідомляли представники окупаційної влади Запорізької області.

У Міністерстві оборони повідомили, що станом на 12 червня українські військові звільнили сім населених пунктів.