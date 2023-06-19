ISW: українські війська, ймовірно, тимчасово зупиняють контрнаступ

Українські війська, можливо, тимчасово призупиняють контрнаступальні дії, щоб переглянути свою тактику для майбутніх операцій, заявив американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Керівник розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Марґо Ґросберґ 16 червня заявив, що, за його оцінками, «протягом наступних семи днів ми не побачимо наступу». The Wall Street Journal 17 червня також повідомила, що українські сили «в основному призупинили свої наступи в останні дні», оскільки українське командування переглядає тактику. Ці повідомлення узгоджуються з нещодавніми спостереженнями ISW щодо масштабу локалізованих українських контратак на півдні та сході України», – йдеться в повідомленні.

В ISW зазначили, що раніше повідомляли про те, що Україна ще не залучила до контрнаступальних операцій більшість своїх наявних сил і ще не розгорнула основні зусилля.

«Оперативні паузи є звичайною рисою великих наступальних заходів, і ця пауза не означає завершення контрнаступу України», – заявили аналітики.

В ISW також повідомили, що українські війська 18 червня продовжували контрнаступальні дії щонайменше на чотирьох ділянках фронту і мали «обмежені територіальні здобутки».

«Геолокаційні кадри свідчать про те, що українські війська здійснили обмежене просування в межах 30 км на південь від Кремінної. Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що українські сили за останні два тижні просунулися більш ніж на кілометр на північ від Авдіївки. Російські джерела стверджували, що українські війська проводили контрнаступальні операції на південь, південний захід і південний схід від Великої Новосілки на адміністративній межі між західною Донецькою та східною Запорізькою областями і здійснили деякі локальні наступи», – йдеться у звіті.

Аналітики також зауважили, що українські війська продовжували контрнаступальні операції на заході Запорізької області, а «геолокаційні кадри свідчать про те, що українські війська увійшли в західну частину П’ятихаток (41 км на південний схід від міста Запоріжжя), на південний захід від Оріхова».

Напередодні у розвідці Великої Британії заявили, що українські військові продовжують проводити наступальні дії на фронті, а армія РФ «зазнає найбільших втрат від часів піку битви за Бахмут».

Британська розвідка зазначає, що «останніми днями тривають важкі бої, найбільш інтенсивні бої зосереджені в Запорізькій області, на заході Донецької області й навколо Бахмута».

Як вказує розвідка, на всіх напрямках Україна продовжує вести наступальні операції та «досягла незначних успіхів».

Повідомлення про перехід українських військ у наступ з’явилися на початку червня. Українська сторона офіційно не повідомляла про перехід у наступ. У Міноборони України раніше зазначали, що про контрнаступ не оголошуватимуть публічно.

Президент України Володимир Зеленський 10 червня прокоментував повідомлення про наступ. «В Україні ведуться певні оборонні та контрнаступальні дії, на якій стадії – я не говоритиму детально», – сказав він.