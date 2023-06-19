Росія, ймовірно, почала передислокацію підрозділів Дніпровського угруповання військ – розвідка Британії

За останні десять днів Росія, ймовірно, почала передислокацію підрозділів Дніпровського угруповання військ зі східного берега річки Дніпро для посилення Запорізького і Бахмутського напрямків, заявила 19 червня розвідка Великої Британії.

За повідомленням, потенційно це стосується кількох тисяч військовослужбовців 49-ої армії, включаючи її 34-у окрему моторизовану бригаду, а також підрозділи повітряно-десантних військ і морської піхоти.

«Передислокація Дніпровського угруповання військ, ймовірно, відображає бачення Росії про те, що великий український наступ через Дніпро тепер менш імовірний після руйнування Каховської дамби і викликаної цим повені», – йдеться в повідомленні.

Немає ніяких точних даних про те, що Україна готувала наступ із форсуванням Дніпра у Херсонській області. У Міноборони України раніше зазначали, що про контрнаступ не оголошуватимуть публічно.

Численні експерти вже заявили, що руйнування дамби відбулося, найімовірніше, через закладення великої кількості вибухівки на ГЕС, яку контролюють війська РФ.

Раніше Україна та Росія звинувачували у руйнуванні греблі одна одну. Українська сторона говорила про вибух у машинному залі, росіяни – про ракетні удари ЗСУ. OSINT-аналітики (аналітики, які працюють на основі відкритих джерел) писали, що гребля могла зруйнуватися і через отримані раніше пошкодження та неправильну експлуатацію росіянами.

Унаслідок руйнування Каховської ГЕС було затоплено десятки населених пунктів. На окупованому Росією лівому березі Херсонщини, за даними фактичної влади, загинуло 25 людей. Волонтери, які брали участь в евакуації, казали, що жертв можуть бути сотні. На правому березі загинули 17 людей, ще 31 людину вважають зниклою, повідомили в МВС.