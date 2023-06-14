У Європарламенті руйнування Каховської ГЕС назвали воєнним злочином РФ

Депутати Європарламенту засудили руйнування Каховської ГЕС і назвали це воєнним злочином Росії. Про це повідомляється на сайті законодавчого органу ЄС за підсумками дебатів.

«Депутати засудили руйнування греблі в українській Новій Каховці, останній скоєний Росією воєнний злочин, який повинен мати наслідки. Вони закликали ЄС продовжувати потужну підтримку України, запровадити нові санкції проти Росії та спрямувати мільярди заморожених фінансових активів російських олігархів на відбудову України», – йдеться у повідомленні.

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Руйнування дамби Каховської ГЕС, яке сталося 6 червня, спричинило затоплення значних територій нижче за течією й обміління водосховища вище. Затоплені десятки населених пунктів. В ООН вважають, що руйнування Каховської ГЕС матиме величезний вплив на глобальну продовольчу безпеку, спричинить зростання цін на харчі та проблеми з водопостачанням для сотень тисяч людей.

За даними МВС, станом на 14 червня евакуйовано з територій Херсонщини та Миколаївщини 3761 людину.

За інформацією ДСНС, підтопленими залишаються 28 населених пунктів (3 096 будинків) на правому березі Дніпра та 17 населених пунктів на тимчасово окупованій території.