В ООН прогнозують зростання цін на харчі через руйнування Каховської ГЕС

Руйнування Каховської ГЕС матиме величезний вплив на глобальну продовольчу безпеку, спричинить зростання цін на харчі та проблеми з водопостачанням для сотень тисяч людей. Про це, як повідомляє Reuters, 13 червня заявив заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань та координатор надзвичайної допомоги Мартін Ґріффітс.

«Це житниця – вся ця територія, що спускається до Чорного моря та Криму, – є житницею не лише для України, а й для світу. Ми вже маємо труднощі з продовольчою безпекою, але ціни на харчі, я впевнений, обов’язково зростуть. Майже неминуче, що ми побачимо величезні проблеми зі збиранням і посівом наступного врожаю. І тому те, що ми побачимо, – це величезний вплив на глобальну продовольчу безпеку», – сказав чиновник ООН британському мовнику Бі-Бі-Сі.

Ґріффітс також відзначив, що завданий у такому масштабі збиток цивільній інфраструктурі повністю суперечить міжнародному гуманітарному праву. «Це очевидно. Той, хто це зробив, порушив Женевські конвенції», – відзначив Ґріффітс.

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Руйнування дамби Каховської ГЕС, яке сталося 6 червня, спричинило затоплення значних територій нижче за течією й обміління водосховища вище. Затоплені десятки населених пунктів.

За даними МВС, станом на 12 червня на Херсонщині залишаються підтопленими 46 населених пунктів, із них: 32 (3801 будинок) – на підконтрольній території, 14 – на окупованій. Також у сусідній Миколаївській області підтоплений 31 населений пункт.

Як повідомив 12 червня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, десять людей загинули, 42 – вважають зниклими безвісти внаслідок підриву російськими військами Каховської ГЕС.