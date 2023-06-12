Влада запроваджує заборону на вʼїзд до деяких районів Херсона та інших населених пунктів

До деяких районів Херсона та інших населених пунктів, які постраждали через руйнування Каховської ГЕС, запроваджується заборона на вʼїзд, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Щодо мікрорайону Корабел, а також Нафтогавані (вулиця) – запроваджуємо заборону на вʼїзд громадян. Лише після обстеження цих районів і зʼясування безпекової ситуації відкриваємо доступ на проїзд громадянам які мають відповідну реєстрацію або винаймають там житло», – розповів Прокудін у відеозверненні.



Також заборона на вʼїзд стосується інших населених пунктів, де сталося часткове або повне затоплення.



За його словами, також для громадян, які все ще залишаються у мікрорайоні Корабел та вулиці Нафтогавань, з 13 по 19 червня встановлюється комендантська година з 15:00 до 12:00.

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Руйнування дамби Каховської ГЕС, яке сталося 6 червня, спричинило затоплення значних територій нижче за течією й обміління водосховища вище. Затоплені десятки населених пунктів.

За даними МВС, станом на 12 червня на Херсонщині залишаються підтопленими 46 населених пунктів, із них: 32 (3801 будинок) – на підконтрольній території, 14 – на окупованій. Також у сусідній Миколаївській області підтоплений 31 населений пункт.

Як повідомив 12 червня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, десять людей загинули, 42 – вважають зниклими безвісти внаслідок підриву російськими військами Каховської ГЕС.