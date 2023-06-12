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Влада запроваджує заборону на вʼїзд до деяких районів Херсона та інших населених пунктів

Херсон після прориву дамби у Новій Каховці

До деяких районів Херсона та інших населених пунктів, які постраждали через руйнування Каховської ГЕС, запроваджується заборона на вʼїзд, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Щодо мікрорайону Корабел, а також Нафтогавані (вулиця) – запроваджуємо заборону на вʼїзд громадян. Лише після обстеження цих районів і зʼясування безпекової ситуації відкриваємо доступ на проїзд громадянам які мають відповідну реєстрацію або винаймають там житло», – розповів Прокудін у відеозверненні.

Також заборона на вʼїзд стосується інших населених пунктів, де сталося часткове або повне затоплення.

За його словами, також для громадян, які все ще залишаються у мікрорайоні Корабел та вулиці Нафтогавань, з 13 по 19 червня встановлюється комендантська година з 15:00 до 12:00.

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Руйнування дамби Каховської ГЕС, яке сталося 6 червня, спричинило затоплення значних територій нижче за течією й обміління водосховища вище. Затоплені десятки населених пунктів.

За даними МВС, станом на 12 червня на Херсонщині залишаються підтопленими 46 населених пунктів, із них: 32 (3801 будинок) – на підконтрольній території, 14 – на окупованій. Також у сусідній Миколаївській області підтоплений 31 населений пункт.

Як повідомив 12 червня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, десять людей загинули, 42 – вважають зниклими безвісти внаслідок підриву російськими військами Каховської ГЕС.

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