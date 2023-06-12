Кулеба: Росія ще не надала гарантії безпеки ООН для відправлення місії на лівобережжя Херсонщини

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що Росія станом на сьогодні все ще не надала гарантії безпеки ООН для відправлення їхньої місії з евакуації людей із лівобережжя Херсонщини.

«Відповідно до нашої домовленості, якої ми досягли з ООН минулого четверга, координаторка ООН в Україні Деніз Браун пообіцяла мені подвоїти зусилля з надання допомоги, вони справді зробили це. І вони пообіцяли підготувати місії, готові вирушити на лівий берег Дніпра, щоб допомогти полегшити гуманітарні наслідки катастрофи. Місію сформовано. ООН скерувала запит на гарантії безпеки Україні та РФ як окупанту», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

За його словами, Україна миттєво надала такі гарантії безпеки.

«Ми зробили все, щоб ООН могла дістатися на лівий берег до наших співгромадян і допомогти їм. Росія наразі відповіді не надала», – сказав Кулеба.

Міністр також додав, що від Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) такого запиту на отримання гарантій не було.

«Ми бачимо, що вони почали працювати на правому березі, але що стосується лівого берега – тільки ООН звернулася», – розповів Кулеба.



Російська сторона не повідомляє про відповідні переговори з ООН.

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Руйнування дамби Каховської ГЕС, яке сталося 6 червня, спричинило затоплення значних територій нижче за течією й обміління водосховища вище. Затоплені десятки населених пунктів.

Якщо на контрольованій українською владою території регіону евакуація ведеться за посередництва рятувальників, поліції, військових і волонтерів, то на окупованих територіях ситуація складна. У Генштабі ЗСУ 12 червня повідомили, що в затопленій Голій Пристані Херсонської області російські окупанти дозволяють евакуацію громадян України тільки після «отримання хабаря», при цьому знищують паспорти та свідоцтва про народження та інші документи українського зразка. Військові кажуть, що місцевих мешканців переселяють до окупованого Криму та російського Краснодару.