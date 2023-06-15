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Президент Чехії про катастрофу на Каховській ГЕС: це ускладнить наступ ЗСУ

Затоплені після руйнування Каховської ГЕС вулиці Херсона, 7 червня 2023 року

Підтоплення Херсонщини внаслідок руйнування Каховської ГЕС вплине на всі воєнні операції в регіоні, що може сповільнити контрнаступ ЗСУ. Про це в ексклюзивному інтервʼю Радіо Свобода сказав президент Чехії Петр Павел.

«Це ускладнить усі військові дії, в тому числі і українські операції. Територія, яку затопило, настільки велика, що це вплине на всі військові дії в цьому регіоні», – сказав Павел.

Він також додав, що поки не відомо, чи дамбу знищили через помилку, чи через свідомий намір армії РФ.

Руйнування дамби Каховської ГЕС, яке сталося 6 червня, спричинило затоплення значних територій нижче за течією й обміління водосховища вище. Затоплені десятки населених пунктів.

За даними МВС, станом на 14 червня евакуйовано з територій Херсонщини та Миколаївщини 3761 людину.

Станом на 14 червня, за інформацією ДСНС, підтопленими залишаються 28 населених пунктів (3 096 будинків) на правому березі Дніпра та 17 населених пунктів на тимчасово окупованій території.

Зупиніть екоцид України: у Празі провели акцію, присвячену руйнуванню Каховської ГЕС
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Зупиніть екоцид України: у Празі провели акцію, присвячену руйнуванню Каховської ГЕС

Понад 200 українських біженців зібралися на акцію, щоб розповісти про Каховську ГЕС і ситуацію на Херсонщині.

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