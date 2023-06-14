Мер Нової Каховки сказав, де найгірша ситуація в громаді після затоплення

Міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко припускає, що після затоплення через руйнацію греблі Каховської ГЕС найгіршою ситуація може виявитися в Корсунці. Він повідомив проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя», що висота затоплення там була 3 метри, із 830 будинків 700 було підтоплено.

«У Корсунці ситуація просто жахлива, тому що там зруйновані будинки, людям нема де жити, ніхто їм нічому в цьому питанні не допомагає. Почали пропонувати, тим, у кого є російський паспорт, виїжджайте туди, до Заволжя, на Урал, ніхто, звичайно, туди їхати не хоче», – розповів Коваленко.

Також йому стало відомо, про факти мародерства в Корсунці.

«Причому на чолі цього мародерства стоять, як окупанти, так і прихвосні з-поміж колаборантів», – стверджує міський голова.

Жителів громади непокоїть те, що з часом температура повітря підвищиться, і спалах хвороб таки відбудеться, оскільки наслідки затоплень окупаційна влада не ліквідовує, каже Коваленко.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

Руйнування дамби Каховської ГЕС, яке сталося 6 червня, спричинило затоплення значних територій нижче за течією й обміління водосховища вище. Затоплені десятки населених пунктів.

За даними МВС, станом на 14 червня евакуйовано з територій Херсонщини та Миколаївщини 3761 людину.

Станом на 13:00, за інформацією ДСНС, підтопленими залишаються 28 населених пунктів (3 096 будинків) на правому березі Дніпра та 17 населених пунктів на тимчасово окупованій території.