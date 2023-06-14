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МОЗ не фіксує випадків холери після руйнування Каховської ГЕС

Затоплені вулиці окупованого Росією міста Олешки в Херсонській області, червень 2023 року

Станом на ранок 14 червня не зареєстровано випадків або підозр на холеру в районах, потерпілих унаслідок руйнування Каховської ГЕС. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

У постраждалих регіонах сформовано 38 точок моніторингу води вздовж річища та морського узбережжя в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

Результати досліджень зразків, які відібрали зокрема, з водойм та взяли у пацієнтів з ознаками гострої кишкової інфекції, виявилися негативними.

«Визначено три лікарні: на Херсонщині, Миколаївщині та Дніпропетровщині, які стануть хабами у разі потенційних спалахів інфекційних хвороб. У медзакладах розгорнуті додаткові інфекційні ліжка та забезпечена наявність усіх необхідних ліків», – розповіли в міністерстві.

У МОЗ попереджають, що в поверхневих водоймах вже зафіксовано значне перевищення мікробіологічних показників, тому купатися чи використовувати таку воду для оброблення харчів не можна. Окрім цього, категорично заборонено виловлювати та вживати рибу із забруднених водойм.

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