Після повідомлень про холеру влада заявила – на Херсонщині інфекційних хвороб через підрив ГЕС немає

Через підрив Каховської ГЕС спалаху інфекційних хвороб на Херсонщині наразі немає, заявив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Спалаху інфекційних хвороб внаслідок підриву Каховської ГЕС наразі в області не зафіксували. Контроль за епідемічною ситуацією в підтоплених районах Херсонщини проводиться щоденно», – повідомив він у своєму відеозверненні.

За його словами, є «добрі новини».

«Вода знижується. І в деяких районах розпочинається робота. Дар’ївка, Федорівка та Інгулець – наші неймовірні люди лагодять, вичищають та викачують, бо потрібно садити», – розповів Прокудін.



Раніше низка ЗМІ з посиланням на начальника відділу держеконагляду земельних ресурсів Держекоінспекції Олега Павленка повідомила, що на затоплених територіях внаслідок підриву ГЕС зафіксовано випадки холери та кишкової палички. Проте згодом у Держекоінспекції спростували ці дані, заявивши, що такі дослідження інспекція не проводить – це функція Держслужби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Руйнування дамби Каховської ГЕС, яке сталося 6 червня, спричинило затоплення значних територій нижче за течією й обміління водосховища вище. Затоплені десятки населених пунктів.

За даними МВС, станом на 13 червня на Херсонщині залишається підтопленим 31 населений пункт (3 600 будинків) на правому березі Дніпра та 17 населених пунктів на тимчасово окупованій території. Евакуювали 2757 людей.

12 червня у відомстві повідомляли про 46 підтоплених населених пунктів: 32 – на підконтрольній території, 14 – на окупованій.

Як повідомив 12 червня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, десять людей загинули, 42 – вважають зниклими безвісти внаслідок підриву російськими військами Каховської ГЕС.