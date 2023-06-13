Масляну пляму, яка витекла з Каховської ГЕС, вдалося локалізувати – Клименко

Рятувальники оперативно збирають масляну пляму, яка витекла з Каховської ГЕС після її руйнування. Як заявив в ефірі телемарафону міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, наразі пляму вдалося локалізувати.

«Сьогодні зранку ми встановили велику масляну пляму, яка витекла з машинного залу Каховської ГЕС під час цього терористичного акту. Наразі наші рятувальники збирають це масло, аби воно не потрапило далі до водойм. Ми беремо забори з усіх свердловин, які є по території Херсонської області. Також ми беремо забори з Дніпровського лиману та узбережжя Чорного моря», – заявив Ігор Клименко.

Міністр внутрішніх справ розповів, на Херсонщині працюють епідеміологи, санітарні лікарі, енергетики та фахівці водного господарства, адже «ми втратили під водою дуже багато трансформаторних підстанцій».

За словами міністра, дуже важливо запустити ці станції, аби не допустити сходу нечистот до Дніпра.

У день руйнування Каховської ГЕС 6 червня влада заявила, що у Дніпро потрапило щонайменше 150 тонн машинного мастила. Йшлося також про ризик витоку ще понад 300 тонн.

В інтерв’ю Радіо Донбас.Реалії (проєкт Радіо Свобода) гендиректор «Укргідроенерго» Ігор Сирота казав, що для того, аби оцінити масштаб витоку мастила треба «розуміти, чи зруйновані трансформатори, турбіни, тому що там знаходиться турбінне і трансформаторне мастило».

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України у вівторок уранці повідомляло, що у точках відбору води в Дніпрі не зафіксовано значних відхилень і перевищень гранично допустимих концентрацій забруднювальних речовин. У річці Інгулець, яка тече через Кривий Ріг і впадає в Дніпро трохи вище за Херсон, проби показали перевищення вмісту заліза в 1,17 рази. «Збільшилися нітрити, незначне зниження розчиненого кисню. За іншими показниками відхилень і перевищень не спостерігається», – повідомили у відомстві.

У Херсонській ОВА уточнили, що ніде у відібраних пробах води на території Херсонської області не виявлено нафтопродуктів, але визнали перевищення концентрації низки забруднювальних речовин у повітрі Інгульця.