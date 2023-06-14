«Люди через вікна бачать загиблих» – речник ОВА про ситуацію на окупованій Херсонщині

Внаслідок руйнування Каховської ГЕС на окупованому лівому березі Дніпра в Херсонській області є багато загиблих і безвісти зниклих, сказав речник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков в ефірі Радіо Свобода.

За його словами, підтвердити ці факти офіційна влада Херсонщини не може, однак ті, хто перебуває зараз на лівобережжі, повідомляють про загиблих і кажуть, що бачать їх через вікна будинків.

«Дуже багато на лівобережжі є повідомлень про те, що люди безвісти зникли. Ми не можемо офіційно підтвердити факти загибелі. Але дуже багато повідомлень про те, що люди бачать через вікна в деяких домівках людей, які там є, які загинули. Тому ми чекаємо перш за все на допомогу міжнародної спільноти, щоб вони, можливо, посприяли «зеленому коридору», щоб допомогти людям, які там ще залишаються також, можливо, провести ексгумацію тіл, які там є», – сказав Толоконніков ефірі програми «Свобода Ранок».

Він заявив, що на правобережжі Херсонської області через знищення російськими силами Каховської ГЕС загинули 10 людей, 20 травмовані, 42 людини вважаються безвісти зниклими. Окрім того, міський голова Окупованих Олешок Євген Рищук повідомляв, що, за його даними, в місті загинули дев’ятеро людей.

За словами Толоконнікова, на Херсонщині виявили забруднення води мулом. Проби також показали завищений вміст заліза у воді. Однак жодного випадку кишкової чи іншої інфекції на правобережжі поки що не зафіксували.

Руйнування дамби Каховської ГЕС, яке сталося 6 червня, спричинило затоплення значних територій нижче за течією. Затоплені десятки населених пунктів.

Якщо на контрольованій українською владою території регіону евакуація ведеться за посередництва рятувальників, поліції, військових і волонтерів, то на окупованих територіях ситуація складна. У Генштабі ЗСУ 12 червня повідомили, що в затопленій Голій Пристані Херсонської області російські окупанти дозволяють евакуацію громадян України тільки після «отримання хабаря», при цьому знищують паспорти та свідоцтва про народження та інші документи українського зразка. Військові кажуть, що місцевих мешканців переселяють до окупованого Криму та російського Краснодару.

Перевірити ці дані з незалежних джерел не є можливим.