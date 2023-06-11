«Засуджую знущання»: президент Чехії зустрівся з дівчинкою з України, яку ображали однокласники

Президент Чехії Петр Павел запросив до своєї резиденції в Празькому Граді школярку з України, яку ображали чеські однокласники.

«Я загалом засуджую знущання, приниження та насильство у школах. А у випадку з дитиною, яка через війну була змушена залишити свою країну та друзів і якій ми запропонували притулок, це особливо ганебно. Я високо оцінюю реакцію школи та батьків, а також те, що перед нею вибачилися. Але шрами на душі залишаться», – зазначив Петр Павел у твітері .

У соцмережах днями з’явилося відео, на якому показано, як під час шкільної екскурсії чеські школярі почали ображати дівчинку з України – вони навіть плюнули їй в обличчя, супроводжуючи це вигуками про «добру Росію» та «погану Україну». Відео цькування дитини виклав у мережі журналіст Віталій Глагола.

Журналісти кажуть, що інцидент трапився під час шкільної екскурсії, організованої для учнів початкової школи Опочно. Директор школи Ева Александерова заявила ЗМІ, що «школа вирішуватиме цю проблему з батьками і категорично не погоджується з такою поведінкою».