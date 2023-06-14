«Це дуже важливо для підтримки енергосистеми». На одній з АЕС після ремонту запустили енергоблок

В Україні на одній з атомних електростанцій після ремонту запустили 1000 МВт енергоблок, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.



Роботи на об’єкті завершили достроково – на 20 днів раніше запланованого терміну.



«Кожен день, на який ми можемо скоротити строки ремонту та додати в енергосистему додаткову потужність, – це виклик. Але це дуже важливо для балансування і підтримки нашої енергосистеми. І зараз ми намагаємось максимально скорочувати терміни ремонтів там, де це можливо», – сказав міністр енергетики України Герман Галущенко.

За його словами, вихід з ремонту атомного блоку особливо важливий через підрив дамби Каховської ГЕС, який мав безпосередній вплив на роботу енергосистеми.



«На жаль, через терористичні дії окупантів гідрогенерація сьогодні не працює на ту потужність, яку прогнозували. Тому підтримка з боку інших генерацій дуже важлива для стабільної роботи системи», – додав міністр.

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На світанку 6 червня стало відомо про руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві дамби російські окупаційні сили, які захопили і контролюють гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року.

Як повідомили в «Укренерго», руйнування цієї ГЕС не позначилось на балансі генерації в енергосистемі, оскільки вона через захоплення військами РФ не працювала на енергетичну систему України, але підтоплення південних територій вплинуло на роботу гідроелектростанцій Дніпровського каскаду.

«Укренерго» та «Укргідроенерго» (оператор гідроелектростанцій «Укренерго» Дніпровського каскаду) змушені були переглянути роботу інших гідроелектростанцій.

В Україні працюють чотири атомні електростанції, одну з них – Запорізьку АЕС – окупували російські війська наприкінці лютого 2022 року.