Влада Естонії повідомила про новий пакет допомоги Україні для подолання наслідків руйнування Каховської ГЕС

Естонія відправляє Україні новий пакет спорядження Україні для допомоги в подоланні наслідків руйнування греблі Каховської ГЕС, повідомила прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас.

«Щодня ми стаємо свідками величезної шкоди, заподіяної руйнуванням Росією греблі Каховської ГЕС. Ми всі маємо продовжувати допомагати пом’якшувати наслідки екоциду. Естонія відправляє Україні новий великий пакет спорядження, включно зі шлангами, насосами, човнами, сухими костюмами, рятувальними жилетами», – написала голова уряду Естонії у твітері.

Раніше Україна передала НАТО список термінових гуманітарних потреб для подолання наслідків руйнування дамби Каховської ГЕС.

Всесвітня організація охорони здоровʼя (ВООЗ) повідомляла про відправку предметів першої потреби жителям районів, які постраждали від затоплення.

Руйнування дамби Каховської ГЕС, яке сталося 6 червня, спричинило затоплення значних територій нижче за течією й обміління водосховища вище. Затоплені десятки населених пунктів.

За даними МВС, станом на 14 червня евакуйовано з територій Херсонщини та Миколаївщини 3761 людину.

За інформацією ДСНС, підтопленими залишаються 28 населених пунктів (3 096 будинків) на правому березі Дніпра та 17 населених пунктів на тимчасово окупованій території.