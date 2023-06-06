«Знищення Каховської греблі є актом, близьким до воєнного злочину» – президент Чехії

Президент Чехії Петр Павел назвав знищення Каховської греблі «актом, близьким до воєнного злочину». На своїй сторінці в твітері Павел зазначив, що злочин «був здійснений із чітким усвідомленням того, що буде завдана шкода цивільним громадянам».

Також міністерство закордонних справ Чехії у своїй заяві наголосило, що знищення Каховської греблі в Україні означає «дальшу гуманітарну, екологічну і технологічну катастрофу, яку в Україну принесла російська агресія».

Напад на греблю «є воєнним злочином на основі статті 56 Додаткового протоколу 1 до Женевських угод про захист жертв міжнародних збройних конфліктів від 1977 року», зазначається в заяві чеського МЗС. При цьому «це не перша і не остання стаття Женевських угод, які Росія в Україні систематично порушує», мовиться в заяві міністерства.

МЗС наголошує також, що Чеська Республіка буде продовжувати підтримувати Україну й її громадян «у їхній справедливій боротьбі проти російської агресії».

На світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві дамби російські окупаційні сили, які захопили і контролюють гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російські окупаційна влада натомість стверджує, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили дамбу Каховської ГЕС.

Руйнування цієї гідроспоруди, кажуть фахівці, наразило на ризик велику кількість цивільного населення, можливе затоплення 80 населених пунктів, і створило загрозу для системи охолодження реакторів Запорізької АЕС.