Росія далі відмовляє ООН у доступі до районів Херсонщини, постраждалих від руйнування дамби

Гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун заявила, що Росія досі не надала організації доступу до окупованих нею районів Херсонщини, які постраждали внаслідок руйнування греблі Каховської ГЕС.

«Уряд Російської Федерації поки що відхилив наше звернення щодо доступу до районів, що наразі перебувають під його тимчасовим військовим контролем. ООН продовжить працювати над отриманням необхідного доступу. Ми закликаємо російську владу діяти згідно зі своїми зобов’язаннями відповідно до міжнародного гуманітарного права. Не можна відмовляти в наданні допомоги людям, які її потребують», – наголосила Браун, заяву якої від 18 червня цитує пресслужба ООН.

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За її словами, ООН продовжуватиме робити «все, що може», щоб дістатися до всіх людей, – у тому числі тих, які потерпають унаслідок нещодавнього руйнування греблі, – яким терміново потрібна життєво необхідна допомога, де б вони не перебували.

Руйнування дамби Каховської ГЕС, яке сталося 6 червня, спричинило затоплення значних територій нижче за течією й обміління водосховища вище. Затоплені десятки населених пунктів.

Якщо на контрольованій українською владою території регіону евакуація велася за посередництва рятувальників, поліції, військових і волонтерів, то на окупованих територіях ситуація – складна.

У Генштабі ЗСУ 12 червня повідомили, що в затопленій Голій Пристані Херсонської області російські окупанти дозволяють евакуацію громадян України тільки після «отримання хабаря», при цьому знищують паспорти та свідоцтва про народження та інші документи українського зразка. Військові заявляли, що місцевих жителів переселяють до окупованого Криму та російського Краснодару.

18 червня в ДСНС повідомили, що на півдні України внаслідок руйнування Каховської гідроелектростанції залишається підтопленим 41 населений пункт: шість – на території, яка контролюється владою України, на окупованій території – 17.

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