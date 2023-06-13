ООН: «готові до відправлення» на затоплене лівобережжя Херсонщини, але РФ не дає гарантій безпеки

Гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун заявила, що в організації готові вирушати на допомогу постраждалим від руйнування греблі Каховської ГЕС жителям окупованого Росією лівобережжя Херсонщини, але РФ не дає необхідних гарантій безпеки.

«ООН продовжує взаємодіяти з урядами України та Російської Федерації з метою отримання доступу до всіх мирних мешканців, які постраждали від нищівних наслідків руйнування греблі Каховської ГЕС. З операційної точки зору, наші човни, співробітники та матеріали готові до відправлення. Проте Російська Федерація ще не надала гарантій безпеки, необхідних для переправи на лівий берег річки Дніпро, включаючи до міста Олешки», – йдеться в заяві Деніз Браун, поширеній пресслужбою ООН 13 червня.

Вона наголосила, що ці гарантії необхідні для безпеки команди і «для запобігання додатковим ризикам для людей, яким ми хочемо допомогти».

«ООН продовжить надавати життєво необхідну допомогу в районах під контролем уряду України та докладати всіх можливих зусиль, щоб дістатися до людей, які постраждали від затоплення і потребують невідкладної життєво необхідної допомоги, де б вони не були», – наголосили в організації.

Напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія все ще не надала гарантії безпеки ООН для відправлення їхньої місії з евакуації людей із лівобережжя Херсонщини.

«Відповідно до нашої домовленості, якої ми досягли з ООН минулого четверга, координаторка ООН в Україні Деніз Браун пообіцяла мені подвоїти зусилля з надання допомоги, вони справді зробили це. І вони пообіцяли підготувати місії, готові вирушити на лівий берег Дніпра, щоб допомогти полегшити гуманітарні наслідки катастрофи. Місію сформовано. ООН скерувала запит на гарантії безпеки Україні та РФ як окупанту», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

За його словами, Україна «миттєво» надала такі гарантії безпеки.

Міністр також додав, що від Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) такого запиту на отримання гарантій не було.

«Ми бачимо, що вони почали працювати на правому березі, але що стосується лівого берега – тільки ООН звернулася», – розповів Кулеба.



Російська сторона не повідомляє про відповідні переговори з ООН.

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Руйнування дамби Каховської ГЕС, яке сталося 6 червня, спричинило затоплення значних територій нижче за течією й обміління водосховища вище. Затоплені десятки населених пунктів.

Якщо на контрольованій українською владою території регіону евакуація ведеться за посередництва рятувальників, поліції, військових і волонтерів, то на окупованих територіях ситуація складна. У Генштабі ЗСУ 12 червня повідомили, що в затопленій Голій Пристані Херсонської області російські окупанти дозволяють евакуацію громадян України тільки після «отримання хабаря», при цьому знищують паспорти та свідоцтва про народження та інші документи українського зразка. Військові кажуть, що місцевих жителів переселяють до окупованого Криму та російського Краснодару.

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