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«Били з гранатометів по людях». Жителі Тягинки на Херсонщині розповіли про дії окупантів під час повені

Багато будинків не витримали великої води і тепер непридатні для життя в Тягінці

Після руйнації греблі на Каховській ГЕС село Тягинка, що в Бериславському районі Херсонської області, пішло під воду. За словами місцевих жителів, багато будинків не витримали великої води, а російські військові, попри катастрофу, продовжували обстрілювати село. Про те, як пережили повінь, як рятували тварин і яких збитків зазнали, в Тягинці розповіли кореспонденту проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

«Стіни не витримали»

Мешканка Тягинки Галина Петрівна каже, що в селі затопило близько 80 будинків. Деякі з них вода накрила повністю з дахом. Жінка згадала день, коли сталася повінь.

Намагалися врятувати курей спочатку
Жителька Тягинки Галина Петрівна

«Ми встали управлятися о 5:30 ранку і чуємо щось шумить десь. Намагалися врятувати курей спочатку, живність, нічого не вийшло. Миттєво, тут вона (вода – ред.) в городі, тут вже біля хати й ми розгублені, самі думаємо: «Хоч би не збило нас у ту воду». Шуміла, прямо ревіла, так ішла. Вона (вода – ред.) прибувала у вівторок, середу, навіть у четвер трохи вранці, а тоді вже стала потихеньку спадати. Спадала дуже повільно, а прибувала швидко», – розповіла жінка.

Жителька Тягинки Галина Петрівна
Жителька Тягинки Галина Петрівна

За її словами, подвір’я було у воді майже тиждень, підійти до будинку було неможливо. Стіни не витримали напору та завалилися, а дах упав на землю. Зараз ця сімʼя живе у знайомих.

Тепер нема ні кухні, ні хати, ні підвалу, завалився підвал
Жителька Тягинки Галина Петрівна

«Нам нема де жити абсолютно, нема куди піти, ми в людей ночуємо, миємося в людей, свого нема нічого, нічого не витягли, не встигли. Вода йшла раптово, ми взяли документи, деякі речі та тікати, бо вода така хоч топися. І тікали як могли, нагору виходили там, де не діставала. А тепер нема ні кухні, ні хати, ні підвалу, завалився підвал», – розповіла мешканка Тягинки.

«Всяке плавало тут, трупи ловили»

Галина Петрівна повідомила, що восени 2022 року (коли була деокупована правобережна Херсонщина – ред.) село залишилося без електроенергії та води. Ремонтувати електромережі через постійні обстріли населеного пункту комунальники бояться, зазначила співрозмовниця. Для водозабезпечення використовували генератори, а зараз набирати воду суворо заборонено.

Наслідки повені в Тягинці
Наслідки повені в Тягинці

«Нам забороняють, сказали не пити, варити їсти з неї не можна. Привозять у пляшках. Тому що всяке плавало тут, ловили, і трупи, і що ти хочеш», – розповіла жителька села.

По нас часто б’ють, ми вже звикли до цього
Жителька Тягинки Ольга Михайлівна

Жінка зауважила, що в будинки водою нанесло багато глини, каміння та брухту і мешканці села дуже потребують допомоги, щоб все прибрати. Адже впоратися з цим самотужки фізично не можуть.

Тим часом обстріли села з окупованого лівого берега Херсонщини не припиняються. Жителька Тягинки Ольга Михайлівна розповіла, що вони тривали навіть під час повені, по людях гатили прямо з човнів.

Жителька Тягинки Ольга Михайлівна
Жителька Тягинки Ольга Михайлівна

«Наступного дня ми вийшли евакуюватися, били по людях, по будинках. Води було багато, кажуть, підпливали та били з міномета по нас. По нас часто б’ють, ми вже звикли до цього», – зазначила жінка.

  • На світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві дамби російські окупаційні сили, які захопили, замінували і контролювали гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року.
  • Російська окупаційна влада натомість стверджує, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили дамбу Каховської ГЕС.
  • Служба безпеки України оприлюднила перехоплене спілкування російських військових, які у телефонній розмові підтверджують руйнування ДРГ Каховської ГЕС. «Там не вони (українська сторона – ред.) довбали. Там наша диверсійна група. Вони хотіли на кшталт цією дамбою лякати. Пішло не за планом, а більше, ніж вони планували», – розповідає російський військовий у розмові.
  • Президент України Володимир Зеленський 8 червня під час звернення до світових екоактивістів заявив, що «руйнування Каховської ГЕС – це свідомий злочин Росії».

Геноцид і його ознаки у діях Росії проти України

Під час широкомасштабної війни Росія вчиняє щодо громадян України усі види злочинів, які можуть підпадати під визначення геноциду, вважають правники, дослідники геноцидів і правозахисники.

А саме:

Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього була ухвалена Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році.

Країни-учасниці Конвенції, а їх на сьогодні 149, мають запобігати актам геноциду і карати за них під час війни та в мирний час.

Конвенція визначає геноцид як дії, що здійснюються із наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову, релігійну, етнічну групу як таку.

Ознаки геноциду: вбивство членів групи або заподіяння їм серйозних тілесних ушкоджень; навмисне створення життєвих умов, розрахованих на знищення групи; запобігання дітонародженню та насильницька передача дітей з однієї групи до іншої; публічне підбурювання до вчинення таких дій.

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