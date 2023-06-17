«Били з гранатометів по людях». Жителі Тягинки на Херсонщині розповіли про дії окупантів під час повені

Після руйнації греблі на Каховській ГЕС село Тягинка, що в Бериславському районі Херсонської області, пішло під воду. За словами місцевих жителів, багато будинків не витримали великої води, а російські військові, попри катастрофу, продовжували обстрілювати село. Про те, як пережили повінь, як рятували тварин і яких збитків зазнали, в Тягинці розповіли кореспонденту проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».
«Стіни не витримали»
Мешканка Тягинки Галина Петрівна каже, що в селі затопило близько 80 будинків. Деякі з них вода накрила повністю з дахом. Жінка згадала день, коли сталася повінь.
Намагалися врятувати курей спочаткуЖителька Тягинки Галина Петрівна
«Ми встали управлятися о 5:30 ранку і чуємо щось шумить десь. Намагалися врятувати курей спочатку, живність, нічого не вийшло. Миттєво, тут вона (вода – ред.) в городі, тут вже біля хати й ми розгублені, самі думаємо: «Хоч би не збило нас у ту воду». Шуміла, прямо ревіла, так ішла. Вона (вода – ред.) прибувала у вівторок, середу, навіть у четвер трохи вранці, а тоді вже стала потихеньку спадати. Спадала дуже повільно, а прибувала швидко», – розповіла жінка.
За її словами, подвір’я було у воді майже тиждень, підійти до будинку було неможливо. Стіни не витримали напору та завалилися, а дах упав на землю. Зараз ця сімʼя живе у знайомих.
Тепер нема ні кухні, ні хати, ні підвалу, завалився підвалЖителька Тягинки Галина Петрівна
«Нам нема де жити абсолютно, нема куди піти, ми в людей ночуємо, миємося в людей, свого нема нічого, нічого не витягли, не встигли. Вода йшла раптово, ми взяли документи, деякі речі та тікати, бо вода така хоч топися. І тікали як могли, нагору виходили там, де не діставала. А тепер нема ні кухні, ні хати, ні підвалу, завалився підвал», – розповіла мешканка Тягинки.
«Всяке плавало тут, трупи ловили»
Галина Петрівна повідомила, що восени 2022 року (коли була деокупована правобережна Херсонщина – ред.) село залишилося без електроенергії та води. Ремонтувати електромережі через постійні обстріли населеного пункту комунальники бояться, зазначила співрозмовниця. Для водозабезпечення використовували генератори, а зараз набирати воду суворо заборонено.
«Нам забороняють, сказали не пити, варити їсти з неї не можна. Привозять у пляшках. Тому що всяке плавало тут, ловили, і трупи, і що ти хочеш», – розповіла жителька села.
По нас часто б’ють, ми вже звикли до цьогоЖителька Тягинки Ольга Михайлівна
Жінка зауважила, що в будинки водою нанесло багато глини, каміння та брухту і мешканці села дуже потребують допомоги, щоб все прибрати. Адже впоратися з цим самотужки фізично не можуть.
Тим часом обстріли села з окупованого лівого берега Херсонщини не припиняються. Жителька Тягинки Ольга Михайлівна розповіла, що вони тривали навіть під час повені, по людях гатили прямо з човнів.
«Наступного дня ми вийшли евакуюватися, били по людях, по будинках. Води було багато, кажуть, підпливали та били з міномета по нас. По нас часто б’ють, ми вже звикли до цього», – зазначила жінка.
- На світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві дамби російські окупаційні сили, які захопили, замінували і контролювали гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року.
- Російська окупаційна влада натомість стверджує, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили дамбу Каховської ГЕС.
- Служба безпеки України оприлюднила перехоплене спілкування російських військових, які у телефонній розмові підтверджують руйнування ДРГ Каховської ГЕС. «Там не вони (українська сторона – ред.) довбали. Там наша диверсійна група. Вони хотіли на кшталт цією дамбою лякати. Пішло не за планом, а більше, ніж вони планували», – розповідає російський військовий у розмові.
- Президент України Володимир Зеленський 8 червня під час звернення до світових екоактивістів заявив, що «руйнування Каховської ГЕС – це свідомий злочин Росії».
Геноцид і його ознаки у діях Росії проти України
Під час широкомасштабної війни Росія вчиняє щодо громадян України усі види злочинів, які можуть підпадати під визначення геноциду, вважають правники, дослідники геноцидів і правозахисники.
А саме:
- оголошення намірів про знищення українців: президент Росії і представники російської влади неодноразово заявляли, що українців як етносу «не існує», що це «штучно створена» нація, і тих, хто так не вважає, «треба знищити», а України і українців не повинно існувати у майбутньому;
- публічні заклики до знищення українців;
- цілеспрямовані обстріли систем життєзабезпечення населення та закладів охорони здоров’я України з метою позбавити людей електроенергії, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги та інших засобів для життя;
- переслідування і знищення на окупованих територіях людей із проукраїнською позицією;
- винищення інтелігенції: учителів, митців, людей, які є носіями української культури та виховують інших у ній;
- запровадження в освітніх закладах на окупованих територіях системи навчання та виховання, націленої на зміну ідентичності дітей;
- депортація дітей без батьків до Росії з метою зміни їхньої ідентичності;
- вилучення та знищення із бібліотек українських книг, пограбування музеїв та цілеспрямоване викрадення артефактів, що вказують на давню історію українців.
Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього була ухвалена Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році.
Країни-учасниці Конвенції, а їх на сьогодні 149, мають запобігати актам геноциду і карати за них під час війни та в мирний час.
Конвенція визначає геноцид як дії, що здійснюються із наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову, релігійну, етнічну групу як таку.
Ознаки геноциду: вбивство членів групи або заподіяння їм серйозних тілесних ушкоджень; навмисне створення життєвих умов, розрахованих на знищення групи; запобігання дітонародженню та насильницька передача дітей з однієї групи до іншої; публічне підбурювання до вчинення таких дій.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ