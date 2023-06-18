На півдні України підтопленим залишається 41 населений пункт – ДСНС

На півдні України внаслідок руйнування Каховської гідроелектростанції залишається підтопленим 41 населений пункт, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники кажуть, що на Херсонщині на Дніпрі у створі посту «Херсон» спостерігається зниження рівня води. Зафіксований рівень 0,7 м.

«Підтоплено шість населених пунктів на території, яка контролюється владою України. На тимчасово захопленій росіянами території – 17 населених пунктів. Евакуйовано 2 тис. 783 особи, у тому числі 309 дітей, 80 маломобільних осіб та 284 тварини. Врятовано 716 осіб, у тому числі 30 дітей та 40 маломобільних осіб», – кажуть у ДСНС.

Також відомо, що за добу було відкачано понад 24 тис. тонн води з 82 будинків та підвалів, з початку робіт – 107 тис. тонн води з 413 будинків та підвалів. Підвезено понад 401 тонну води та 36 тис. 597 кг продуктів харчування та предметів предметів першої необхідності.

Водночас, за даними ДСНС, у Миколаївській області частково підтоплені 18 населених пунктів у Баштанському районі. За добу відкачано 426 кубметрів води з території 21 домоволодіння. Від початку робіт відкачано 2 тис. 216 кубометрів води з 130 домоволодінь. Евакуйовано 832 особи, у тому числі 165 дітей, уточнили рятувальники.

Руйнування дамби Каховської ГЕС, яке сталося 6 червня, спричинило затоплення значних територій нижче за течією й обміління водосховища вище. Затоплені десятки населених пунктів.

Якщо на контрольованій українською владою території регіону евакуація ведеться за посередництва рятувальників, поліції, військових і волонтерів, то на окупованих територіях ситуація складна. У Генштабі ЗСУ 12 червня повідомили, що в затопленій Голій Пристані Херсонської області російські окупанти дозволяють евакуацію громадян України тільки після «отримання хабаря», при цьому знищують паспорти та свідоцтва про народження та інші документи українського зразка. Військові кажуть, що місцевих мешканців переселяють до окупованого Криму та російського Краснодару.

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