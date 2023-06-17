Міськрада Одещини заборонила купатися та рибалити в морі

Жителям Одещини заборонили купатися в морі, лимані та річках, а також ловити рибу, повідомляє пресслужба міської ради.

У відомстві кажуть, що фахівці провели лабораторні дослідження води в Одеській області – за останній тиждень у воді виявили збудники інфекційних хвороб, зокрема сальмонелу, рота- та астравіруси, холероподібні вібріони, парагемолітікус, яйця та личинки гельмінтів людей та тварин. Крім того, вміст кишкові палички значно перевищує норми, зазначають у міськраді.

Влада наголошує, що купитися у воді, а також рибалити у ній – небезпечно для людей.

«Наявність всіх перерахованих біологічних патогенів у воді відкритих водойм Одеської області, зокрема Чорному морі, Білгород-Дністровському лимані та річці Дунай, створює реальну загрозу життю та здоров’ю населення», – йдеться у повідомленні.

У МОЗ раніше попереджали, що в поверхневих водоймах через руйнування Каховської гідроелектростанції вже зафіксовано значне перевищення мікробіологічних показників, тому купатися чи використовувати таку воду для оброблення харчів не можна. Окрім цього, категорично заборонено виловлювати та вживати рибу із забруднених водойм.

Руйнування дамби Каховської ГЕС, яке сталося 6 червня, спричинило затоплення значних територій нижче за течією й обміління водосховища вище. Затоплені десятки населених пунктів.