Уряд виділив допомогу постраждалим через підтоплення на Херсонщині – Шмигаль

Уряд виділив 560 млн гривень для виплати одноразової державної допомоги постраждалим унаслідок руйнування Каховської гідроелектростанції у розмірі 5 тисяч гривень на одну людину, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на початку виїзного засідання уряду, яке відбувається на Херсонщині.

Він дав доручення Міністерству соціальної політики, Міністерству з питань реінтеграції та Міністерству економіки «якнайшвидше розробити проєкт рішення про порядок використання цих коштів».

«Це потрібно для того, щоб вже у тижневий термін ми розпочали такі виплати. Одночасно проводимо перемовини з міжнародними гуманітарними організаціями щодо здійсненнями ними аналогічних виплат», – зазначив Шмигаль.

Станом на 15 червня внаслідок руйнування Каховської гідроелектростанції залишаються підтопленими 37 населених пунктів, із яких 20 – на окупованій території України, а це понад 1800 будинків, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Руйнування дамби Каховської ГЕС, яке сталося 6 червня, спричинило затоплення значних територій нижче за течією й обміління водосховища вище. Затоплені десятки населених пунктів.