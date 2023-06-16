У Меджлісі оцінили, якою буде ситуація з водою у Криму, якщо півострів не буде деокупований до кінця року

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що руйнування Каховської ГЕС позначилося на агросекторі окупованого Криму, але питної води там наразі вистачає.

«Внаслідок підриву дамби Каховського водосховища вода тепер Північнокримським каналом не поступає, не надходить до півострова. Ця вода переважно використовувалася для аграрного сектору, для зрошення земель. І тут Крим буде відчувати проблеми. Що стосується питної води і для комунального господарства, то цього року внаслідок погодних умов водосховища в Криму заповнені. І цього року, якщо до кінця року не буде звільнений від російських окупантів Крим, води буде достатньо», – сказав Чубаров в інтерв’ю Радіо Свобода.

За його словами, «великі проблеми» на майбутнє Криму з водою все одно доведеться вирішувати.

«Бо ми думаємо про розвиток українського Криму після його звільнення. І зрозуміло, що треба буде кардинально вирішувати з водопостачанням. Чи треба буде відновлювати водопостачання через канал, а це треба будувати знову греблю. Якщо такий варіант не буде ухвалений, можливо, будуть знайдені нові технології постачання води. Можливо, це будуть величезні водогони. Але все одно дніпровська вода має і буде в Крим постачатися, бо без цього Крим не виживе», – сказав Чубаров.

Раніше генеральний директор компанії «Укргідроенерго» Ігор Сирота в ефірі Радіо Свобода казав, що через руйнування Каховської ГЕС і розлив водосховища до окупованого РФ Криму вода не надходитиме щонайменше рік.

«При умові нашої деокупації, ми теж не зможемо їх (кримчан – ред.) забезпечити на перших порах водою», – сказав Сирота.

На світанку 6 червня стало відомо про руйнування дамби Каховської ГЕС. Україна звинувачує у підриві греблі Каховської ГЕС Росію. Служба безпеки України 9 червня оприлюднила перехоплення розмови, в якій, як стверджується, російський військовий заявляє, що підрив здійснила російська диверсійна група – не очікуючи наслідків. Автентичність розмови підтвердити неможливо.

Українська влада стверджувала раніше, що російські військові мінували ГЕС на випадок українського наступу. Українські представники наголошують, що гребля проєктувалася із величезним запасом міцності проти зовнішніх впливів, і наголошують, що вона була підірвана зсередини.

Кремль називає руйнування греблі «навмисною диверсією» з боку Києва, не уточнюючи при цьому, що саме могло призвести до її руйнування.

Представники країн Заходу, коментуючи руйнування греблі, прямо не заявляли про те, що її підірвала Росія, проте все ж таки відзначали відповідальність Москви за те, що сталося – оскільки саме Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого минулого року й окупувала частину Херсонської області (зокрема і Каховську ГЕС), перетворивши її на зону боїв.