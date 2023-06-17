Про вибух як причину руйнування Каховської ГЕС написала New York Times

Причиною руйнування Каховської ГЕС, найімовірніше, став вибух у тунелі бетонної основи греблі, пише американське видання New York Times

Підводна бетонна основа висотою 20 метрів і шириною до 40 метрів приймала на себе велику частину навантаження греблі. 15 червня, через девʼять днів після руйнування греблі, російський провоєнний телеграм-канал «Военный осведомитель» виклав відео наслідків руйнування ГЕС. New York Times пише, що там, де гребля зруйнована, бетонної основи не видно, а в частинах греблі, які збереглися, верхня частина основи залишилася.

Усередині основи був технічний тунель, потрапити до нього можна з машинного залу, що перебував під контролем російської сторони. Тунель позначений на кресленнях, із якими ознайомилися журналісти New York Times. Крім того, про нього знає український інженер Ігор Стрілець, який у минулому був на Каховській ГЕС кілька місяців.

Єдиним поясненням руйнування бетонної основи греблі Стрілець вважає вибух у тунелі. За його словами, вибух знищив частину основи, після чого під тиском води зруйнувалися інші частини греблі, розташовані поблизу місця вибуху.

З українським експертом згодні два американські інженери та фахівець із вибухових речовин. «Якщо ваша мета – знищити греблю, буде потрібний потужний вибух. Тунель – ідеальне місце, щоб закласти вибухову речовину», – каже Майкл Вест, інженер, який спеціалізується на питаннях безпеки гребель. «Якщо вони заклали вибухівку в тунелі, це багато б пояснило», – додає Ґреґорі Бічер, член Національної інженерної академії США, професор Університету Меріленда.

Ще одним доказом того, що причиною руйнування Каховської ГЕС став вибух, інженери називають дані сейсмічних станцій та супутників. 6 червня о 2:35 та 2:54 вибух зафіксували сейсмічні станції в Україні та Румунії. Датчики американських розвідувальних супутників перед руйнуванням греблі зафіксували теплові викиди, що також свідчить про вибух, зазначає New York Times.

Раніше Україна та Росія звинувачували у руйнуванні греблі один одного. Українська сторона говорила про вибух у машинному залі, росіяни – про ракетні удари ЗСУ. OSINT-аналітики (аналітики, які працюють на основі відкритих джерел) писали, що гребля могла зруйнуватися і через отримані раніше пошкодження та неправильну експлуатацію росіянами.

Унаслідок руйнування Каховської ГЕС було затоплено десятки населених пунктів. На окупованому Росією лівому березі Херсонщини, за даними фактичної влади, загинуло 25 людей. Волонтери, які брали участь в евакуації, казали, що жертв можуть бути сотні. На правому березі загинули 10 людей, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.