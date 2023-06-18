Після підриву Каховської ГЕС все ще розшукують 31 людину – МВС

Після підриву Каховської ГЕС все ще розшукують 31 людину, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

«Загинули 17 людей. З них 13 –внаслідок утоплення, ще 4 отримали несумісні з життям вогнепальні поранення під час евакуації. Нерозшуканими залишається 31 людина», – написав він у телеграмі.

За його даними, з небезпечних зон евакуювали 3614 людей, з яких 474 дитини та 80 маломобільних осіб.

Підтопленими залишаються 876 будинків, додав Клименко.

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На початку тижня повідомлялося, що 42 людини вважають зниклими безвісти.

Руйнування дамби Каховської ГЕС, яке сталося 6 червня, спричинило затоплення значних територій нижче за течією й обміління водосховища вище. Затоплені десятки населених пунктів.

Якщо на контрольованій українською владою території регіону евакуація ведеться за посередництва рятувальників, поліції, військових і волонтерів, то на окупованих територіях ситуація складна. У Генштабі ЗСУ 12 червня повідомили, що в затопленій Голій Пристані Херсонської області російські окупанти дозволяють евакуацію громадян України тільки після «отримання хабаря», при цьому знищують паспорти та свідоцтва про народження та інші документи українського зразка. Військові кажуть, що місцевих мешканців переселяють до окупованого Криму та російського Краснодару.

Перевірити ці дані з інших джерел не є можливим.