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Україна

Західні аналітики пишуть, що ЗСУ призупиняє контрнаступ. А що насправді

Контрнаступ призупинять?
  • Що вже вдалося звільнити ЗСУ?

– «Позиція за позицією рухаємося вперед», так про просування українських військ на фронті каже президент України Зеленський, не називаючи населених пунктів. Тим часом російські так звані воєнкори повідомили про відхід армії РФ із П'ятихаток, що на Запоріжжі. Яке поруч з нещодавно звільненим селом Лобкове. Цю інформацію вже офіційно підтвердили і в Києві.

Яка ситуація на фронті? На яких напрямках тривають контрнаступальні дії?

Про це і не тільки дивіться у програмі Cвобода.Ранок:

  • Гінці Кремля із Африки: чи є позитив для України?

Делегація лідерів африканських країн завітала спочатку до України а потім до Росії щоб запропонувати свій «мирний план». Президент Зеленський просто під час пресконференції сперечався з іноземними гостями, які називали війну «конфліктом». А Путін розказував їм про «кривавий державний переворот» в Україні та згубний вплив заходу. Які результати зустрічей? Та чи можна вважати налагодження діалогу України з африканським континентом – перемогою дипломатії?

  • Україна без F-16 веде наступ: що в повітрі?

За останні кілька днів повітряні сили України збили чотири ударні вертольоти РФ. Британська розвідка ж припускає, що російські війська тимчасово отримали перевагу у повітрі на півдні, оскільки перекинули туди додаткові ударні гелікоптери. Зеленський же заявив, що за тиждень українські сили завдали більше сотні групових авіаударів по позиціях і тилах російської армії. Про переваги сторін та ситуацію в українському небі говоримо далі.

  • Проблеми з водою через руйнування греблі Каховського водосховища

Критична ситуація з водою на Дніпропетровщині. В Кривому розі резервів залишилося на півтора місяці через знищення російськими силами Каховської ГЕС. Коли запаси скінчаться, може зникнути водопостачання в місті і перестане працювати каналізація – попереджає голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Людей вже закликають до глобальної економії. І терміново з нуля будують новий канал.

Скільки часу потрібно на будівництво? Чи загрожує місту гуманітарна катастрофа?

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