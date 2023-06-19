РФ атакувала Одещину «Калібрами», всі чотири ракети знищені – Братчук

Російські війська в ніч на 19 червня атакували Одеську область «Калібрами» з акваторії Чорного моря, всі чотири ракети знищили українські сили протиповітряної оборони, повідомив голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук.

«Одещина: нічна ракетна атака з акваторії Чорного моря. Військові підтверджують: усі чотири «Калібри» знищені. Дякуємо силам ППО», – написав Братчук у телеграмі.

Це підтвердили в оперативному командуванні «Південь». Тим уточнили, що загарбники атакували Одещину з підводного ракетоносія.

У ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що в ніч на 19 червня Росія завдала чергового удару ракетами й іранськими ударними дронами Shahed по Україні. За повідомленням, інформація щодо наслідків удару «наразі уточнюється».

У Генштабі наголосили, що ймовірність завдання ракетних й авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Вночі в оперативному командуванні «Південь» повідомляли про повітряний удар РФ по південних регіонах України і роботу ППО.

Перед цим увечері речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що в Чорному морі Росія тримає підводний ракетоносій, і це посилює небезпеку. В оперативному командуванні «Південь» вранці 19 червня заявили, що в морі продовжує бойове чергування сім кораблів РФ, «серед яких той самий підводний човен». Імовірніше за все, він найближчим часом буде заведений до пункту базування, кажуть військові.