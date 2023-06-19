РФ вночі завдала чергового удару ракетами і дронами, на сході було 24 бойових зіткнення – Генштаб

У ніч на 19 червня Росія завдала чергового удару ракетами й іранськими ударними дронами Shahed по Україні, повідомив Генеральний штаб ЗСУ. За повідомленням, інформація щодо наслідків удару «наразі уточнюється».

«Протягом минулої доби противник завдав 59 авіаційних ударів і здійснив понад 100 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема, діти, пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, зруйновано та пошкоджено більш як 20 житлових будинків та школа», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі наголосили, що ймовірність завдання ракетних й авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Крім того, у командуванні повідомили, що загарбники і надалі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках: протягом доби там відбулося 24 бойових зіткнення.

Вночі в оперативному командуванні «Південь» повідомляли, що триває повітряний удар РФ по південних регіонах України, і що працює ППО.