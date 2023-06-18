Війська РФ знову обстріляли Нікополь: є пошкодження, люди не постраждали

Російські війська з артилерії обстріляли Нікополь – пошкоджені два підприємства, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.



«Сьогодні вдень агресор продовжив тероризувати Нікополь. Накрив місто вогнем з важкої артилерії. Пошкоджене комунальне підприємство. А ще понівечене енергетичне», – написав він у телеграмі.

За його словами, також пошкоджені 9 приватних будинків, 7 господарських споруд, автомобіль, декілька сонячних панелей, газопровід, дві лінії електропередач.



Загиблих та постраждалих немає.

Російські війська регулярно обстрілюють Нікополь, який розташований на правому березі Дніпра у прямій досяжності російської артилерії, дислокованої на окупованому лівобережжі Дніпра в Запорізькій області.

Російські військові регулярно обстрілюють цивільну інфраструктуру українських міст. Але Москва заперечує, що метою цих ударів є мирні жителі.