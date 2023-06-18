У Чорному морі Росія тримає підводний ракетоносій, це посилює небезпеку – Гуменюк

У Чорному морі Росія тримає підводний ракетоносій, це посилює небезпеку, заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.



«У Чорному морі корабельне угруповання продовжує маневри. Сьогодні протягом дня була ротація – надводний ракетоносій завели в пункт базування. Зараз на чергуванні перебуває підводний ракетоносій з чотирма ракетами типу «Калібр». Це вдвічі менші, ніж на надводному, але виявлення пусків ракет з підводного дещо ускладнене для ППО. Часто буває таке, що сигнал тривоги лунає і через кілька хвилин лунає вибух», – сказала вона в ефірі національного телемарафону.



Гуменюк зауважила, що чергування такого типу ракетоносія «посилює небезпеку» і сигналами тривоги нехтувати не можна – треба негайно переходити в укриття.

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Вдень 18 червня в командуванні «Південь» повідомили, що Росія зменшила кількість ракетоносіїв в Чорному морі, залишивши один ракетний фрегат, споряджений вісьмома крилатими ракетами типу «Калібр».

Як повідомили в Генштабі ЗСУ 15 червня, Кремль продовжує віддавати «злочинні накази» про ураження інфраструктурних об’єктів у глибині території України, і лише протягом двох тижнів червня війська РФ застосували понад 140 ракет різних типів і більш ніж 250 ударних БПЛА.