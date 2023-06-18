Росія зменшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі – ОК «Південь»

Росія зменшила кількість ракетоносіїв, які перебувають на бойовому чергуванні в Чорному морі, йдеться в повідомленні Оперативного командування «Південь».

За даними українських військових, серед дев’яти кораблів армії РФ у Чорному морі залишився тільки один ракетний фрегат, споряджений вісьмома крилатими ракетами типу «Калібр».

«В Азовському морі на чергуванні перебуває один ворожий корабель, що відстежує надводну обстановку», – кажуть в ОК «Південь».

Як підкреслили в ОК «Південь», «рівень загрози ракетних ударів залишається стало високим, активність безпілотної розвідки ворога свідчить про збір обстановки та ймовірну підготовку до атак».

«Сигнали повітряної тривоги не ігноруємо, переходимо в укриття, роботу ППО не висвітлюємо, ворогу не допомагаємо», – закликали в командуванні.

В ОК «Південь» також застерегли, що узбережжя залишається зоною небезпеки як мінно-вибухової, так і санітарно-епідемічної.

Крім того, в Оперативному командуванні повідомили, що «авіація за минулу добу завдала ударів по позиціях протиповітряної оборони та скупченню живої сили росіян у Скадовському та Херсонському районах».

Близько 11-ої 16 червня в Києві і низці областей оголосили повітряну тривогу, яка потім поширилася на всі регіони України. У Київській міській військовій адміністрації повідомили про роботу ППО на підступах до Києва. А Повітряні сили повідомили, що зафіксований запуск Росією крилатих ракет «Калібр» із Чорного моря і балістичних ракет.

Водночас, мер Києва Віталій Кличко уточнив, що в Подільському районі було чутно гучні вибухи від роботи ППО поруч зі столицею. У Києві пошкоджених об’єктів та будинків після ракетної атаки немає, каже він.

За даними місцевої влади Київщини, внаслідок падіння уламків ракет пострадало шестеро людей, серед них одна дитина.