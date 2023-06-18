Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Росія зменшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі – ОК «Південь»

За даними українських військових, серед дев’яти кораблів у Чорному морі залишився тільки один ракетний фрегат, споряджений вісьмома крилатими ракетами типу «Калібр»

Росія зменшила кількість ракетоносіїв, які перебувають на бойовому чергуванні в Чорному морі, йдеться в повідомленні Оперативного командування «Південь».

За даними українських військових, серед дев’яти кораблів армії РФ у Чорному морі залишився тільки один ракетний фрегат, споряджений вісьмома крилатими ракетами типу «Калібр».

«В Азовському морі на чергуванні перебуває один ворожий корабель, що відстежує надводну обстановку», – кажуть в ОК «Південь».

Як підкреслили в ОК «Південь», «рівень загрози ракетних ударів залишається стало високим, активність безпілотної розвідки ворога свідчить про збір обстановки та ймовірну підготовку до атак».

«Сигнали повітряної тривоги не ігноруємо, переходимо в укриття, роботу ППО не висвітлюємо, ворогу не допомагаємо», – закликали в командуванні.

В ОК «Південь» також застерегли, що узбережжя залишається зоною небезпеки як мінно-вибухової, так і санітарно-епідемічної.

Крім того, в Оперативному командуванні повідомили, що «авіація за минулу добу завдала ударів по позиціях протиповітряної оборони та скупченню живої сили росіян у Скадовському та Херсонському районах».

Близько 11-ої 16 червня в Києві і низці областей оголосили повітряну тривогу, яка потім поширилася на всі регіони України. У Київській міській військовій адміністрації повідомили про роботу ППО на підступах до Києва. А Повітряні сили повідомили, що зафіксований запуск Росією крилатих ракет «Калібр» із Чорного моря і балістичних ракет.

Водночас, мер Києва Віталій Кличко уточнив, що в Подільському районі було чутно гучні вибухи від роботи ППО поруч зі столицею. У Києві пошкоджених об’єктів та будинків після ракетної атаки немає, каже він.

За даними місцевої влади Київщини, внаслідок падіння уламків ракет пострадало шестеро людей, серед них одна дитина.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG