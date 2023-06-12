РФ зменшила число кораблів на чергуванні в Чорному морі

Станом на ранок 12 червня на бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають три російські кораблі, повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.

Порівняно з учорашнім днем кількість російських кораблів зменшилася удвічі. Ракетоносіїв серед них, як і напередодні, немає.

«В Азовському морі – один ворожий корабель; у Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають до восьми ворожих кораблів», – йдеться в повідомленні.

11 червня в Чорному морі чергували шість російських кораблів, а за день до цього – дев’ять. Ракетоносіїв серед них не було.

Генштаб Збройних сил України щодня попереджає про те, що ракетна загроза з боку Росії залишається високою.