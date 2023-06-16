ОДА: через падання уламків ракет на Київщині поранено шестеро людей

Через падіння уламків ракет російської армії на Київщині 16 червня постраждали люди, серед них є дитина, повідомив голова обласної державної адміністрації Руслан Кравченко.

«На жаль, внаслідок падіння уламків в одному з населених пунктів області поранення отримали 6 осіб, серед них – одна дитина», – написав чиновник.

Він уточнив, що один з постраждалих – водій автотранспорту, який отримав поранення під час перевезення хліба. Всім пораненим наразі надають медичну допомогу, зазначив представник місцевої влади.

Також відомо, що через атаку було зруйновано вщент три приватних будинки, 13 будинків потребують капітального ремонту. Ще 15 будинків та дві будівлі мають незначні пошкодження. Усім власникам будинків влада пообіцяла надати необхідну допомогу.

Кравченко додав, що внаслідок падіння уламків почалися пожежі, їх уже локалізували.

Раніше в Офісі генерального прокурора повідомили, що внаслідок повітряної атаки в одному із районів Київщини було поранено двох людей.

Близько 11-ої 16 червня в Києві і низці областей оголосили повітряну тривогу, яка потім поширилася на всі регіони України. У Київській міській військовій адміністрації повідомили про роботу ППО на підступах до Києва. А Повітряні сили повідомили, що зафіксований запуск Росією крилатих ракет «Калібр» із Чорного моря і балістичних ракет.

Водночас, мер Києва Віталій Кличко уточнив, що в Подільському районі було чутно гучні вибухи від роботи ППО поруч зі столицею. У Києві пошкоджених об’єктів та будинків після ракетної атаки немає, каже він.

16 червня до Києва з візитом прибувають лідери африканських країн зі своєю миротворчою ініціативою. Чотири президенти і три представники мають провести переговори з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, перш ніж вирушити в суботу до Санкт-Петербурга, щоб зустрітися з російським колегою Володимиром Путіним.

В американському Інституті вивчення війни раніше зазначали, що російські війська активізували удари по всій території України, особливо в тилових районах, що «є частиною нової російської повітряної кампанії в Україні, спрямованої на зниження здатності України проводити контрнаступальні операції в найближчій перспективі».