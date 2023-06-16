«Бабусю відкинуло ударною хвилею»: зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Києву

У Київській області внаслідок ракетного удару армії РФ, завданого 16 червня, постраждало двоє дітей та бабуся, повідомив керівник місцевої поліції Андрій Нєбитов.

«Потерпіло двоє дітей та бабуся, яку відкинуло ударною хвилею. Пошкоджено понад 30 будинків. Такі наслідки ракетного удару ворога на Київщині», – повідомив Нєбитов.

Водночас, за даними ДСНС України, внаслідок атаки в одному з районів Київської області зафіксовано падіння уламків.

«За попередніми даними постраждало 3 особи, з них двоє дорослих і одна дитина», – йдеться в повідомленні.

Рятувальники ліквідували пожежу приватного будинку на площі 50 кв.м. Зруйновано 3 житлові будинки, 15 – пошкоджено, 2 господарчі споруди, уточнили в ДСНС.

Раніше в Офісі генерального прокурора повідомили, що внаслідок повітряної атаки в одному із районів Київщини було поранено двох людей.

Близько 11-ої 16 червня в Києві і низці областей оголосили повітряну тривогу, яка потім поширилася на всі регіони України. У Київській міській військовій адміністрації повідомили про роботу ППО на підступах до Києва. А Повітряні сили повідомили, що зафіксований запуск Росією крилатих ракет «Калібр» із Чорного моря і балістичних ракет.

Водночас, мер Києва Віталій Кличко уточнив, що в Подільському районі було чутно гучні вибухи від роботи ППО поруч зі столицею. У Києві пошкоджених об’єктів та будинків після ракетної атаки немає, каже він.

16 червня до Києва з візитом прибувають лідери африканських країн зі своєю миротворчою ініціативою. Чотири президенти і три представники мають провести переговори з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, перш ніж вирушити в суботу до Санкт-Петербурга, щоб зустрітися з російським колегою Володимиром Путіним.

В американському Інституті вивчення війни раніше зазначали, що російські війська активізували удари по всій території України, особливо в тилових районах, що «є частиною нової російської повітряної кампанії в Україні, спрямованої на зниження здатності України проводити контрнаступальні операції в найближчій перспективі».