Внаслідок повітряної атаки на Київ поранено двох людей – прокуратура

Внаслідок масованого ракетного удару армії РФ 16 червня, в одному з районів Київської області були пошкоджені житлові будинки та магазин, йдеться в повідомленні місцевої прокуратури.

«Постраждала 82-річна жінка, а також зазнав поранення водій автомобіля, який їхав по автодорозі. За фактами порушення законів та звичаїв війни, обласна прокуратура розпочала досудове розслідування», – кажуть у відомстві.

Водночас, мер Києва Віталій Кличко уточнив, що в Подільському районі було чутно гучні вибухи від роботи ППО поруч зі столицею. У Києві пошкоджених об’єктів та будинків після ракетної атаки немає, каже він.

Близько 11-ої 16 червня в Києві і низці областей оголосили повітряну тривогу, яка потім поширилася на всі регіони України. У Київській міській військовій адміністрації повідомили про роботу ППО на підступах до Києва. А Повітряні сили повідомили, що зафіксований запуск Росією крилатих ракет «Калібр» із Чорного моря і балістичних ракет.

16 червня до Києва з візитом прибувають лідери африканських країн зі своєю миротворчою ініціативою. Чотири президенти і три представники мають провести переговори з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, перш ніж вирушити в суботу до Санкт-Петербурга, щоб зустрітися з російським колегою Володимиром Путіним.

В американському Інституті вивчення війни раніше зазначали, що російські війська активізували удари по всій території України, особливо в тилових районах, що «є частиною нової російської повітряної кампанії в Україні, спрямованої на зниження здатності України проводити контрнаступальні операції в найближчій перспективі».