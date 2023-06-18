Вночі армія РФ атакувала Дніпропетровщину «шахедами», всі цілі знищено – ОВА

У ніч проти 18 червня російська армія атакувала Дніпропетровську область безпілотниками типу «Шахед», повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Вночі агресор спрямував на Дніпропетровщину два безпілотники-«шахеди». Втім наші оборонці неба з ПВК «Схід» їх знищили», – зазначив голова ОВА.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що БПЛА були знищені в Криворізькому районі підрозділом ПВК «Схід».

Російський розвідувальний безпілотник, який залетів на територію України через Чернігівську область, став причиною повітряної тривоги, яка була оголошена ввечері 17 червня на Київщині.

Через падіння уламків ракет російської армії на Київщині 16 червня постраждали люди.