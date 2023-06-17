Російський розвідувальний безпілотник, який залетів на територію України через Чернігівську область, є причиною повітряної тривоги, яка з 16:55 17 червня триває в Київській області. Про це повідомила Київська ОВА.

«У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілі. Перебувайте в укриттях та інших безпечних місцях під час сигналу повітряної тривоги. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників», – закликають представники влади.

Через падіння уламків ракет російської армії на Київщині 16 червня постраждали люди, серед них є дитина, повідомив голова обласної державної адміністрації Руслан Кравченко.

«На жаль, внаслідок падіння уламків в одному з населених пунктів області поранення отримали 6 осіб, серед них – одна дитина», – написав чиновник.

Він уточнив, що один з постраждалих – водій автотранспорту, який отримав поранення під час перевезення хліба. Всім пораненим наразі надають медичну допомогу, зазначив представник місцевої влади.

Також відомо, що через атаку було зруйновано вщент три приватних будинки, 13 будинків потребують капітального ремонту. Ще 15 будинків та дві будівлі мають незначні пошкодження. Усім власникам будинків влада пообіцяла надати необхідну допомогу.