У Харкові більш ніж п’ять тисяч житлових будинків потребують відбудови – Ігор Терехов

Більш ніж п’ять тисяч житлових будинків у Харкові були зруйновані або пошкоджені унаслідок російської агресії і потребують відбудови. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода сказав міський голова Ігор Терехов. За його словами за минулий рік вдалося відбудувати 200 будинків.

«Що стосується тих будинків, які ми зараз відбудували, це за минулий рік 200 будинків. Це дуже багато», – сказав Терехов.

За словами харківського мера, усі райони міста мають руйнування: «це не лише Північна Салтівка. У нас у місті 9 районів. І коли ви заїжджаєте у місто – там були колосальні прильоти і розбиті будинки. А зараз ви цього не бачите, бо ми все це реанімували, відбудували. Але Північна Салтівка – так, дуже-дуже розбитий район. Там жодного будинку не було, щоб не було прильотів», – розповів Ігор Терехов.

Терехов нагадав, що за приблизними підрахунками, збитки, завдані війною у Харкові становлять 9,5 мільярдів доларів США. Наразі відбудову здійснюють за рахунок міського та державного бюджетів.

«Хто платить? Платить міський бюджет і є субвенція з держави нашої. Коли був Володимир Зеленський, ми розмовляли і нам була передана певна частина бюджету державного для відбудови. Ми його теж використовували для відбудови. Але ми підрахували приблизні збитки, які є – 9,5 мільярдів доларів США. Жодна держава самостійно зараз не може дозволити таких коштів. Тому нам потрібне багатовекторне фінансування. Це і Світовий банк, і ЄБРР. 9,5 мільярдів – це дуже приблизна річ. Чому? Тому що любий обстріл, любе потрапляння снарядів на землю – це розбиті комунікації, які прокладені у землі. Ми зараз зіштовхнулися з дуже величезною проблемою – це каналізаційний колектор, який був зруйнований. Він йде по центральній магістралі артерій міста Харкова. Ми зараз перекрили цю артерію і відновлюємо це. А глибина залягання десь 16 метрів. Це є приховані, як ми кажемо, дефекти. Але вони дуже фінансово затратні і по часу дуже затратні», – сказав Терехов.

Харків, який розташований поряд з кордоном з Росією, від початку повномасштабного російського вторгнення регулярно зазнає російськи обстрілів. За даними влади, як правило, російські війська атакують з території РФ (Бєлгородської області) переробленими для наземного використання комплекси ППО С-300. Точність цієї зброї під час невластивого для неї застосування є низькою.