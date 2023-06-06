Терехов повідомив наслідки нічного обстрілу Харкова

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив наслідки нічного російського обстрілу міста.

За його даними, було два «прильоти» – на парковку біля аеропорту та на вулицю Римарську.

«Один приліт прийшовся на автомобільну парковку біля аеропорту. Другий – на одну з центральних вулиць міста, Римарську. Там жодного військового обʼєкту немає – лише школа, театр, офісні та житлові будівлі. Ракета влучила в дорогу, перебитий водогін, у навколішніх будинках повибивало шибки, пошкодило пʼять автомобілів», – написав він у телеграмі.

За його даними, постраждалих немає.

Харків, який розташований поряд з кордоном з Росією, від початку повномасштабного російського вторгнення регулярно зазнає російськи обстрілів. За даними влади, як правило, російські війська атакують з території РФ (Бєлгородської області) переробленими для наземного використання комплекси ППО С-300. Точність цієї зброї під час невластивого для неї застосування є низькою.