ВМС: Росія тримає у Чорному морі два ракетоносії

Армія РФ вивела в Чорне море два носії ракет,загальний залп може становити близько 16 «Калібрів», повідомляють Військово-морські Сили ЗСУ.

За даними українських військових, всього на бойовому чергуванні в Чорному морі перебуває п’ять бойових кораблів.

Крім того, в Азовському морі РФ тримає один корабель, а в Середземному – вісім. Сере них один носій ракет, залп якого 16 «Калібрів».

Близько 11-ої 16 червня в Києві і низці областей оголосили повітряну тривогу, яка потім поширилася на всі регіони України. У Київській міській військовій адміністрації повідомили про роботу ППО на підступах до Києва. А Повітряні сили повідомили, що зафіксований запуск Росією крилатих ракет «Калібр» із Чорного моря і балістичних ракет.

Водночас, мер Києва Віталій Кличко уточнив, що в Подільському районі було чутно гучні вибухи від роботи ППО поруч зі столицею. У Києві пошкоджених об’єктів та будинків після ракетної атаки немає, каже він.

За даними місцевої влади Київщини, внаслідок падіння уламків ракет пострадало шестеро людей, серед них одна дитина.