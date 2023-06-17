Через агресію Росії поранено 1024 дитини – ОГП

В Україні станом на ранок 17 червня внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, кількість поранених дітей зросла до 1024, повідомив Офіс генпрокурора. Число загиблих дітей залишилося незмінним – 488.

«Станом на ранок 17 червня 2023 року більше ніж 1512 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ», – йдеться у повідомленні.

У прокуратурі звернули увагу на те, що ці цифри не остаточні, адже триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на окупованих та звільнених територіях.

Прокурори нагадали, що 16 червня внаслідок обстрілу російськими військовими села Старі Петрівці Київської області постраждало двоє дітей віком 4 та 12 років.

Також 16 червня внаслідок артилерійського обстрілу армією РФ Херсону травмовано дітей 15, 16 та 11 років.

Управління верховного комісара ООН із прав людини станом на 5 червня підтвердило загибель 8 983 і поранення 15 442 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В ООН наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.