Інцидент із українською дівчинкою-біженкою у Чехії: які причини, як відреагували чеська влада та громада

Відео з українською школяркою Поліною Бутківською, яку під час шкільної екскурсії цькували інші діти, викликало резонанс у Чехії. Після цього кривдники та їхні батьки вибачилися перед дівчинкою та її мамою. У ситуацію втрутилися навіть президент та міністр внутрішніх справ Чехії.

«Я говорила не чеською. Вони запитали: «Звідки ти?» Я відповіла: «З України». Вони почали кричати: «Росія! Росія! Росія краща, сильніша!» Ображали мене і Україну. Потім я сказала, що Росія – гі*но. Вони плюнули мені в обличчя», – розповіла семирічна Поліна Бутківська.

Інцидент стався під час шкільної екскурсії до зоопарку в Частоловіце. Хлопчики підійшли до Поліни, родина якої втекла від масштабної війни, почали дражнити, вживаючи нецензурну лексику, кричали, що «Росія краща і сильніша за Україну». Коли ж дівчинка сказала фразу «Росія – гі*но», один із хлопчиків плюнув їй в обличчя.

Ця сцена випадково потрапила на відео, яке дівчина знімала для мами. Перед цим Марія Бутківська, мати Поліни, попросила розповісти їй про враження за день. Уже на шляху додому Поліна надіслала матері відео, яке шокувало жінку.

Відео із знущаннями Марія Бутківська опублікувала в одній із фейсбук-груп. Воно викликав хвилю обурення як з боку українців, так і чехів. Через широкий резонанс у ситуацію втрутились міністр внутрішніх справ Чехії, представники посольства України, а також правозахисники. А президент Чехії Петер Павел особисто зустрівся з дівчинкою та її мамою. Перед ними вибачилися батьки хлопчиків, самі кривдники, вчителі та директор школи.

«Плювок в обличчя всієї цивілізації»

«Я переглянула чотири хвилини її розповіді про зоопарк і її враження, а наприкінці бачу: до неї починають приставати хлопчики. Почули, як вона розмовляє не чеською і почали щось викрикувати, ображати та плюватися. Спочатку плювали їй у спину. – Згадує мати Поліни. – Я почала одягатися на ходу, дзвонила їй, вона не брала слухавку. Я вилетіла з дому, бігла на зупинку. Була на таких емоціях, але не встигла, трохи запізнилася – вже нікого не було: ні дітей, ні вчителів. Моя дитина йшла мені назустріч».

У березні 2022 року Марія Бутківська разом із дочкою Поліною та молодшим сином Данилом переїхала до Чехії. У зв'язку з початком повномасштабної війни в Україні їм довелося залишити Коростень Житомирської області та втекти до чеського міста Опочно. Ігор Бутківський, батько дітей та чоловік Марії, залишився в Україні.

«Я не знаю, навіщо Путін це зробив (почав повномасштабну війну – ред.). Росія вбиває дітей, невинних людей. Ми поїхали до Чехії, бо сильно боялися», – обурюється Поліна.

За словами Марії Бутківської, Поліна любить активний відпочинок. В Україні займалася музикою, навчалася грати на фортепіано. У Чехії довелося призупинити заняття, оскільки поряд немає музичних шкіл, де можна практикуватися. Але, загалом, їй подобається те, як у Чехії піклуються про дітей.

«Мені подобається, як у Чехії організовують дозвілля для дітей – екскурсії, спортивні секції у місті, – каже мати дівчинки. – Незважаючи на те, що у місті проживають лише чотири тисячі людей, для людей облаштований басейн із зоною відпочинку».

Марія каже, що життя в Чехії влаштовує її та дітей, але сумують за домом.

«В Україні всі рідні, – каже вона. – Немає такого, щоб нам тут не подобалося, просто порівняно з Україною не так зручно».

З кривдниками Поліна була знайома і до інциденту, хоч і не спілкувалася з ними. Хлопчики навчаються у паралельному класі. Це вперше, коли Поліна зіткнулася з цькуванням в Чехії.

Мати Поліни впевнена, що в такому юному віці діти не можуть «взяти зі своєї голови» політичні гасла, а повторюють ті тези, які раніше сказав хтось із дорослих. Про це також заявили мер Тетін Матей Главати та міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан. Останній назвав плювок в обличчя дитині «плювком в обличчя всієї нашої цивілізації».

«Діти просто сприймають наші моделі поведінки, – зазначив глава відомства. – І вони чудово показують, наскільки ці формули іноді бувають жорстокими та дурними».

Я засуджую знущання, приниження та насильство в школах

Президент Чехії Петр Павел засудив вчинок хлопчиків і наголосив, що подібні прояви нетерпимості є неприйнятними у демократичному суспільстві.

«Я засуджую знущання, приниження та насильство в школах. А у випадку дитини, якій довелося залишити свою країну та друзів через війну, і якій ми запропонували безпечний притулок, особливо соромно», – зазначив Павел.

Під час зустрічі у школі хлопчики вибачилися і потиснули Поліну руку. Отримавши вибачення від батьків, хлопчиків, вчителів та директора, мати дівчинки вирішила не подавати заяву до поліції.

«У мене була розмова з батьками. Маму одного з хлопчиків було шкода. Вона від щирого серця вибачилася. Їй було соромно. Не розуміла, звідки дитина могла взяти таку модель [поведінки]. Вона з початку [повномасштабної] війни допомагає українцям, має багато українських друзів, – розповідає Марія Бутківська. – Батьки іншого хлопчика дотримуються тієї ж думки».

Фраза Поліни «Rusko je hovno» («Росія – гі*но») вже стала крилатою в Чехії.

10 червня перед посольством Росії в Празі пройшла демонстрація. Цю фразу активісти написали на плакатах.

Цькування і нетерпимість: яке покарання передбачено

Як тільки ситуація з Поліною набула широкого розголосу, свою юридичну допомогу їй запропонували чеський адвокат Петр Немець та його українські колеги. Саме вони відстоювали інтереси Марії та її доньки під час зустрічі зі співробітниками школи, батьками хлопчиків, представниками посольства та чеського МВС.

Залежно від обставин, можна отримати покарання до трьох років позбавлення волі

На зустрічі був присутній і правозахисник Олександр Вовчук. Чоловік 15 років живе у Чехії, а у травні 2022-го отримав адвокатську ліцензію.

Після початку повномасштабного вторгнення він разом з колегами відкрили проєкт «Advokat.ua». Його мета – допомагати українцям, які мешкають у Чехії.

«Кримінально-правова відповідальність у Чехії настає з 15 років. Ці діти [кривдники Поліни] не досягли цього віку, щоб відповідати за свої дії у кримінально-правовому полі, – каже адвокат. – Існують статті [Кримінального кодексу], на основі яких можна розпочати кримінальне провадження за приниження нації, раси, етнічної чи інших груп, розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Залежно від обставин, можна отримати покарання до трьох років позбавлення волі».

Олександр Вовчук каже, що його клієнтка, Марія Бутківська, хотіла отримати вибачення та привернути увагу школи до цькування.

Директор та вчителі сприяли вирішенню конфлікту між Поліною та хлопчиками, тож клієнтка своїх цілей досягла, додає він.

Правозахисник закликає українських біженців не боятися відстоювати свої права, інформувати школу про конфлікт між дітьми, писати заяву до поліції у випадках із кримінальною складовою. Крім того, рекомендує звертатися до Чеської шкільної інспекції, а також OSPOT – органу, який займається соціально-правовою охороною дітей в Чехії.

Причини агресії та цькування у школах: позиція психолога

«Вони побачили дівчинку, нічого про неї не знаючи. Почали агресивно себе поводити щодо неї і лише потім ставили питання, – каже Юлія Святенко, психологиня, кандидатка психологічних наук. – Незалежно від того, що вона відповіла б, я впевнена, вони б продовжували агресивно поводитися».

Агресори часто бувають жертвами і віддзеркалюють емоції та почуття

Святенко припускає, що в день інциденту хлопчики могли переслідувати не лише Поліну, а й інших учнів школи, адже, на її думку, мали «потребу у прояві агресії». У той же час психологиня стверджує, що агресори часто «бувають жертвами і віддзеркалюють емоції та почуття», тобто діти бачать прояв подібної поведінки та копіюють її.

Психологиня зазначає, що Поліна стійко відповіла на нападки хлопчиків. Хоча іноді трапляється, що дитина на публіці, на вулиці, у школі, серед інших дітей може бути стриманою, не проявляти жодних емоцій, а вдома «висловити біль, сльози, розчарування, образу», додає Юлія Святенко.

«Батькам важливо виховувати дітей впевненими в собі, щоб у них була адекватна самооцінка, щоб вчилися відстоювати свої кордони і захищати себе, – підсумовує Юлія Святенко. – Якщо дитина впевнена в собі, батьки її хвалять і пишаються нею, вона не сприйматиме булінг всерйоз. Якщо дітей часто критикують, у них занижена самооцінка, то будь-яке зауваження, критика, цькування будуть досить болючими та психотравмуючими».

Хлопчики вибачилися перед Поліною та її мамою у присутності інших людей. На думку психологині, це рішення правильне: «Якщо дитину образили в присутності інших людей, то для неї важливо отримати вибачення також публічно».