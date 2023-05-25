Українським біженцям у Чехії допоможуть розпочати свій бізнес (відео)

У рамках проєкту учасники зможуть отримати детальні консультації від прикріплених до них менторів – підприємців, аналітиків та інших експертів. Вони допоможуть вивчити ніші на чеському ринку, застережуть від частих помилок та поділяться особистим досвідом. Ментори також підкажуть, як із мінімальними втратами перевезти свій бізнес із України до Чехії та адаптувати процеси до місцевих реалій.