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Українським біженцям у Чехії допоможуть розпочати свій бізнес (відео)

Українським біженцям у Чехії допоможуть розпочати свій бізнес (відео)
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Українським біженцям у Чехії допоможуть розпочати свій бізнес (відео)

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Українцям, які знайшли притулок від війни в Чехії, допоможуть започаткувати або перенести свій бізнес. Біженці вже сплатили уряду країни податків на вісім мільярдів чеських крон. Нова ініціатива, з якою виступила чеська менторська платформа DoToho!, передбачає, що ці цифри будуть збільшуватися.

У рамках проєкту учасники зможуть отримати детальні консультації від прикріплених до них менторів – підприємців, аналітиків та інших експертів. Вони допоможуть вивчити ніші на чеському ринку, застережуть від частих помилок та поділяться особистим досвідом. Ментори також підкажуть, як із мінімальними втратами перевезти свій бізнес із України до Чехії та адаптувати процеси до місцевих реалій.

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