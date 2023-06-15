ООН: в Україні 69 дітей постраждали, 20 загинули через міни з лютого

Моніторингова місія ООН із прав людини в Україні підтвердила дані про 69 дітей, які постраждали і 20 – які загинули через міни і вибухонебезпечні предмети у період з 24 лютого 2022 року по 30 травня 2023 року. Про це повідомили в Дитячому фонді ООН (ЮНІСЕФ) 14 червня на спільному з Державною службою з надзвичайних ситуацій брифінгу про небезпеки для дітей влітку.

В ЮНІСЕФ наголосили, що, поки триває війна, діти в Україні позбавлені можливості безпечно проводити дозвілля на канікулах, а до загроз, які існували у довоєнний період, додалася ще одна серйозна загроза, пов’язана з вибухонебезпечними предметами, «адже Україна є однією з найбільш замінованих і забруднених вибухонебезпечними предметами країн у світі».

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«Діти пізнають світ і дорослішають, отримуючи новий досвід та враження, проте інколи це пов’язано з ризикованою поведінкою. Під час літніх канікул такі ризики можуть посилюватися, адже зазвичай діти проводять більше часу без нагляду дорослих. До того ж підлітки часто обирають для дозвілля місця, де можуть критися різноманітні загрози: водойми, ліс чи покинуті будівлі. Упродовж літа ЮНІСЕФ спільно з ДСНС навчатиме дітей і підлітків, як правильно поводитися, щоб канікули були безпечними», – сказав Старший координатор гуманітарної програми ЮНІСЕФ в Україні Мустафа Бен Мессауд.

На деокупованих територіях місцеві жителі регулярно натрапляють на міни, часто травмуючись чи втрачаючи життя. За даними ДСНС, потенційно небезпечними через замінування є третина від загальної площі України.