ОВА: на Харківщині на вибухівці підірвалося авто – загинула жінка, поранені троє дітей

На Харківщині на вибухівці підірвалося авто, в якому їхала сім’я з трьома дітьми, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його даними, загинула 37-річна жінка, важких поранень зазнали дві дівчинки 12-ти та 15-ти років, 12-річний хлопчик. Усі постраждалі госпіталізовані.

«Сьогодні близько 12:00 в поблизу сіл Морозова Долина та Леміщине Богодухівського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався автомобіль, в якому їхала сім’я з трьома дітьми», – написав вн у телеграмі.

Синєгубов вкотре наголосив, що мінна небезпека в регіоні залишається дуже високою, і закликав не відвідувати ліси, поля, лісосмуги, узбіччя доріг, береги водойм.

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За даними Офісу генерального прокурора, станом на ранок 2 червня в Україні понад 1476 дітей постраждали через російську агресію – 484 дитини загинули та понад 992 поранені.

Влада деокупованих територій України регулярно повідомляє про випадки підриву цивільних на вибухових пристроях.

За даними ДСНС, потенційно небезпечними через замінування є третина від загальної площі України.