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В ОГП повідомили про зростання кількості дітей, поранених через агресію Росії

Під час протесту українських активістів перед штаб-квартирою ООН у Брюсселі, Бельгія, 2 червня 2023 року. Активісти закликали припинити членство Росії в Раді безпеки ООН

В Україні станом на ранок 16 червня внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, кількість поранених дітей зросла до 1019, повідомив Офіс генпрокурора. Число загиблих дітей залишилося незмінним – 488.

«15 червня внаслідок обстрілу ворогом села Білокопитове Сумської області постраждали троє хлопчиків віком 9, 10 та 12 років», – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі наголосили, що ці цифри – не остаточні, триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на окупованих і звільнених територіях.

Напередодні Сумська обласна військова адміністрація повідомила, що внаслідок обстрілів Сумщини російськими військовими 15 червня постраждали троє дітей. В ОВА також уточнили, що впродовж дня в області було зафіксовано 98 вибухів.

Управління верховного комісара ООН із прав людини станом на 5 червня підтвердило загибель 8 983 і поранення 15 442 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В ООН наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.

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