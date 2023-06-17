Вночі російські війська атакували Нікополь: пошкоджені будинки та лінії електропередач

У ніч проти 17 червня російські військові атакували місто Нікополь на Дніпропетровщині із артилерії, повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.

«Пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди, лінії електропередачі», – написав він.

Крім того, Лукашук повідомив про те, що армія РФ обстріляла Марганецьку громаду – обійшлось без жертв та постраждалих.

Нікополь розташований на правому березі Дніпра у прямій досяжності російської артилерії, дислокованої на окупованому лівобережжі Дніпра в Запорізькій області.

Російські військові регулярно обстрілюють цивільну інфраструктуру українських міст, але Москва заперечує, що метою цих ударів є мирні жителі.