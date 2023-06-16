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До 23 зросло число потерпілих через російський обстріл Херсона

Наслідки одного з попередніх обстрілів Херсона

Щонайменше 23 людини постраждали через обстріл Херсона російськими військами, повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

«Удари завдавалися по Таврійському мікрорайону, Корабельному району та центральній частині міста. Через обстріли пошкоджено медзаклад, дитсадок, супермаркет, житлові будинки, автівки, лінії електропередач. Серед постраждалих – троє дітей. Усіх постраждалих шпиталізували. Троє людей знаходяться в тяжкому стані, всі інші отримали середні або легкі травми. Укриття врятувало життя багатьом людям», – відзначив Єрмак.

У попередньому повідомленні прокуратури йшлося про 12 потерпілих.

Російські військові регулярно обстрілюють цивільну інфраструктуру українських міст, але Москва заперечує, що метою цих ударів є мирні жителі.

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