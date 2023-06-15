Росія тримає в Чорному морі 16 «Калібрів» – ОК «Південь»

Корабельне угруповання Росії в Чорному морі складається з 10 одиниць, серед яких – два надводних ракетоносії, споряджені 16 ракетами типу «Калібр», повідомило оперативне командування «Південь».

«Рівень ракетної та мінної небезпеки – досить високий. Сигнали повітряних тривог та обмеження правового режиму воєнного стану щодо використання прибережних вод і смуги узбережжя для відпочинку, ігнорувати не варто», – йдеться в повідомленні.

Вночі 14 червня Росія вдарила по Одесі, за даними українських військових, чотирма крилатими ракетами «Калібр» із Чорного моря. Там троє людей загинули, 13 – поранені.

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